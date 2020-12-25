Dünya Alman polisinden başörtülü kadına işkence Bebeğin ağlamasına aldırış etmediler
AVRUPA

Alman polisinden başörtülü kadına işkence: Bebeğin ağlamasına aldırış etmediler

Alman polisinden başörtülü kadına işkence: Bebeğin ağlamasına aldırış etmediler

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Wuppertal kentinde polis, başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle yanında bebeği olmasına rağmen adeta işkence yaptı. İnfial yaratan görüntülerde polis, genç kadını zorla yere yatırarak ters kelepçe takıyor. Bebeğin ağlama seslerini görmezden gelen polisler kadına dakikalarca şiddet uyguluyor. Olayı görüntüleyen kişiyle de tartışan polisler, adamın telefonunu almaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman polisi, başörtülü kadına bebeğinin önünde şiddet uyguladı.
Alman polisi, başörtülü kadına bebeğinin önünde şiddet uyguladı.

Almanya’da polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal şehrinde, bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başladı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek, kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etti.

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ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

  • Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri döndü. Olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek, yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtti. Alman vatandaşının olayı telefon ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek, onu engellemeye çalıştı. Görüntüyü çeken kişi ile polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Görüntüyü çeken Alman vatandaşı, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Telefon benim telefonum. Bana müdahale edemezsiniz. İsterseniz, size avukatımın telefonunu verebilirim” diyerek polise tepki gösterdi.

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ŞİKAYETÇİ OLACAK

Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak, kadını serbest bıraktı. Polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını dile getirdi. Almanya’da son yıllarda polislerin ırkçı ve saldırgan tutumları, özellikle ülkede yaşayan göçmenleri huzursuz ediyor. Alman Polis Sendikası’ndan Michael Mertens konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, polis teşkilatlarındaki ırkçı yapılanmalarla mücadelede meslek içi eğitimin önemli olduğunun altını çizmişti.

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