Hollanda-Türkiye maçı öncesi Alman polisi Bozkurt işareti yapan bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçı öncesi Türk taraftarlar Berlin’in merkezinde yer alan Breitscheidplatz Meydanı’nda toplandı.
Berlin polisi Türk taraftarların toplanacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapayarak güvenlik önlemi aldı.
Burada toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu’na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti.
Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü.
Alman polisinden Türk taraftarlara gözaltı
Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Yaklaşık 50 bin kişinin yer aldığı taraftar konvoyuna Berlin polisi de eşlik ederek güvenlik önlemleri aldı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.
Siyasi sembol yapıldığını iddia eden Alman polisi korteji durdurarak, dağıttı.
Türk taraftarlar stadyuma bireysel olarak ilerlemek zorunda kaldı.
Terör örgütü PKK destekçilerine göz yuman Alman polisinin 'siyasi mesaj' bahanesiyle Türk taraftarlarını gözaltına alması 'ikiyüzlülük' olarak tarihe geçti.
Gözaltılara 'siyasi mesaj' kılıfı
Berlin Polis Departmanı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.