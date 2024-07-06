|
Dünya

Alman polisinden skandal: Türk taraftarlar 'siyasi mesaj' bahanesiyle gözaltına alındı

Türk taraftarlar Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’na doğru 50 bin kişiyle yürüyüşe geçti. Bozkurt işareti yapan Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu. Korteji durduran Alman polisi 'siyasi sembol' yapıldığı gerekçesiyle bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

20:06 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Almanya'da Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu.
Almanya'da Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu.

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Alman polisi Bozkurt işareti yapan bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçı öncesi Türk taraftarlar Berlin’in merkezinde yer alan Breitscheidplatz Meydanı’nda toplandı.

Berlin polisi Türk taraftarların toplanacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapayarak güvenlik önlemi aldı.

Burada toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu’na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti.

Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü.

Alman polisinden Türk taraftarlara gözaltı

Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Yaklaşık 50 bin kişinin yer aldığı taraftar konvoyuna Berlin polisi de eşlik ederek güvenlik önlemleri aldı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Siyasi sembol yapıldığını iddia eden Alman polisi korteji durdurarak, dağıttı.

Türk taraftarlar stadyuma bireysel olarak ilerlemek zorunda kaldı.

Terör örgütü PKK destekçilerine göz yuman Alman polisinin 'siyasi mesaj' bahanesiyle Türk taraftarlarını gözaltına alması 'ikiyüzlülük' olarak tarihe geçti.

Gözaltılara 'siyasi mesaj' kılıfı

Berlin Polis Departmanı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.



#Bozkurt
#Türk Taraftar
#Almanya
#Euro 2024
#Gözaltı
#Alman Polisi
4 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRT Tabii Canlı: TRT Tabii Üzerinden TRT 1 Canlı Yayın Nasıl İzlenir?