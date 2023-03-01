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Dünya

Alman Savunma Bakanı'ndan ülkeyi sarsan itiraf: Ordu bizi koruyacak güçte değil

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek güçte olmadığını açıkladı.

16:25 . 1/03/2023 Çarşamba
IHA
Boris Pistorius

Boris Pistorius

Almanya
Savunma Bakanı
Boris Pistorius
, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) meclis grubu toplantısında konuştu. Bakan Pistorius, Alman ordusunun (Bundeswehr) vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunulabilecek güçte olmadığını ifade etti. Pistorius,
“Almanya’yı veya müttefiklerini Rusya ordusu gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok"
dedi. Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasıla’sının (GSMH) yüzde 2’sinin savunmaya ayrılması hedefine halen ulaşamadığını belirten Pistorius,
"Geçmişte Almanya olarak NATO’daki yükümlülüklerimizi yerine getirmedik. Bundan sonra ülke olarak gerekli katkıları vermeliyiz”
diye konuştu.

"Askerlere ihtiyaç var”

Bakan Pistorius,
“İşgalden ve vahşetten çekinmeyen otokratlara karşı zamanında caydırıcılık gösteremezseniz teslim olmak zorunda kalırsınız. Polonya’da veya başka bir yerde yaşayan insanların güvenliğinden sorumluysanız sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de yerine getirilmelisiniz. Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemesini sağlamalıyız. Bundeswehr’in acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var”
dedi.


#Boris Pistorius
#Almanya
#Ordu
18 dakika önce
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