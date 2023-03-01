Alman Savunma Bakanı'ndan ülkeyi sarsan itiraf: Ordu bizi koruyacak güçte değil

“İşgalden ve vahşetten çekinmeyen otokratlara karşı zamanında caydırıcılık gösteremezseniz teslim olmak zorunda kalırsınız. Polonya’da veya başka bir yerde yaşayan insanların güvenliğinden sorumluysanız sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de yerine getirilmelisiniz. Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemesini sağlamalıyız. Bundeswehr’in acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var”