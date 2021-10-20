Dünya Almanlar ucuz benzin için Çekyaya gidiyor
AVRUPA

Almanlar ucuz benzin için Çekya'ya gidiyor

Enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor. Almanya'daki yüksek yakıt fiyatları, Almanları Avusturya ve Çekya sınırlarına yakın benzin istasyonlarına yönlendiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanlar ucuz benzin için Çekyaya gidiyor
Almanlar ucuz benzin için Çekya'ya gidiyor.

Enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor.

Fransa'da 1,53 euro ile rekor kıran akaryakıt fiyatlarından sonra sınıra yakın bölgelerdeki Almanlar da komşu ülkelerden yakıt alışverişlerini yapmaya başladı.

İngiltere’de yakıt krizi giderek büyüyor: Ordu sahaya Almanlar göreve
DÜNYA
İngiltere’de yakıt krizi giderek büyüyor: Ordu sahaya Almanlar göreve

ÇEKYA İSTASYONLARINDA KUYRUK

Almanya'da benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselen fiyatlar, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor.

Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı

ARAÇLAR DAKİKALARCA BEKLİYOR

Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor.

Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.

İngiliz hükümetinden ülkedeki Almanlar’a şaşırtan teklif: Kamyon şoförü olur musunuz?
DÜNYA
İngiliz hükümetinden ülkedeki Almanlar’a şaşırtan teklif: Kamyon şoförü olur musunuz?

İngiltere'de akaryakıt krizi: 300 sürücüye acilen geçici vize verilecek
EKONOMİ
İngiltere'de akaryakıt krizi: 300 sürücüye acilen geçici vize verilecek
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.