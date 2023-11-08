Almanya antisemitizim lekesini Müslümanlara ihale etmek istiyor

İsrail’in Filistin’deki soykırımı hız kesmeden devam ediyor. Batılı siyasiler kayıtsız şartsız İsrail’e desteklerini açıklıyor. Alman hükümeti, İsrail’in işgalini demokratik bir şekilde protesto eden insanları antisemitist olmakla suçluyor.

Yapılan son araştırmaya göre, Antisemitizm en çok ırkçı Almanlar tarafından gerçekleştiriyor. Özellikle aşırı sağ ve aşırı sol parti sempatizanlarının farklı dinlere mensup insanlara karşı şiddet eğilimli olduğu bildiriliyor.