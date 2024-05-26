Almanya Başbakan Yardımcısı: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

Bir katılımcının, Alman hükümetinin, İsrail'e verdiği askeri destek konusunda kırmızı çizgilerinin neler olduğunu sorması üzerine Habeck, Alman hükümetinin birçok kez Refah'a saldırının yanlış olduğunu ve İsrail'in bu saldırıyı yapmaması gerektiğini söylediğini belirtti.