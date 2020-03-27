Dünya Almanya Başbakanı Merkel Koronavirüs 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
AVRUPA KORONAVİRÜS

Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel telekonferansla basın toplantısı düzenledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel telekonferansla basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel burada yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs salgının etkileri 2008 yılındaki banka ve finans krizden daha kötü'' dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

"Yüz yüze görüşmeleri özledim"

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ''Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim'' ifadelerini kullandı.

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