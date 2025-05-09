Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması: Son derece önemli bir NATO ortağı

"Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye ile NATO içindeki bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."