Almanya Başbakanı Merz'den ilk adım: 'Ulusal acil durum' ilan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin artan düzensiz göç baskısı altında olduğunu belirterek göç konusunda "ulusal acil durum" ilan etti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Merz Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 72'nci maddesini devreye sokmak istiyor.
Merz seçim kampanyasında verdiği vaadi yerine getirmek ve ülke sınırlarını kalıcı olarak kontrol altına almak için ‘ulusal acil durum' ilan etti. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Federal Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Merz,
“Almanya’nın kapasitesi dolmuştur. Sınırlarımızı kontrol altına almak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak devlet olarak birincil görevimizdir”
dedi.
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