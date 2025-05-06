Almanya Başbakanı Scholz için askeri veda töreni düzenlendi

"Çalkantılı bir dönemde, son yıllarda bunun temellerini attık. Ancak mevcut koşullara yönelik tüm haklı ve gerekli eleştirilere rağmen, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında dostları olan kozmopolit bir ülke olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayalım."