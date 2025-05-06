Almanya Başbakanı Scholz için askeri veda töreni düzenlendi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 3,5 yıllık görevinin ardından Başbakanlık koltuğunu Friedrich Merz'e devretmeden önce düzenlenen askeri veda töreninde ülkesinin vatandaşlarına minnettar olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Savunma Bakanlığı bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 3,5 yıllık başbakanlığının ardından ülkesinin vatandaşlarına minnettar olduğunu söyledi.
Scholz, Almanya'nın birbirine kenetlendiğinde sahip olduğu gücün unutulmamasını da istedi.
Scholz, Merz'e de başarı ve şans dilediğini sözlerine ekledi.
Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuşmasında Scholz'u, Almanya'yı fırtınalı zamanlarda kararlılık, bilgelik ve sağduyuyla yöneten bir "devlet adamı" olarak övdü.
Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.
Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.
Törende Scholz'un bizzat kendisinin seçtiği Beatles'in "Hayatımda" (In my Life), Aretha Franklin'in "Saygı" (Respect) ve Johann Sebastian Bach'ın ikinci Brandenburg Konçertosundan parçalar çalındı.