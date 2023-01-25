Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’ya gönderilecek tankların maliyetini biz üstleneceğiz

Almanya Başbakanı Scholz, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini belirten Scholz, bu ülkeye tankların yanı sıra hava savunma sistemleri ve çok namlulu roketatarlar gibi silahlar da verdiklerine işaret etti.

Ukrayna’ya Leopard tankları sağlama kararının ardından bunun maliyetinin ne kadar olduğu ve bunu kimin üstleneceğine ilişkin soruya Scholz, "Tam maliyeti burada şimdi söyleyemem. Ancak bunu (maliyeti) kendimiz üstleneceğiz." yanıtını verdi.





Scholz, eğitim, mühimmat ve tamir gibi konularda sorumluluk alarak başka ülkelerle yakın işbirliği içinde Ukrayna’ya muharebe tankları gibi etkili savunma araçlarını tahsis ettiklerini kaydetti.





İzlanda ile çeşitli uluslararası ortamlarda güven içinde çalıştıklarını ifade eden Scholz, mayısta İzlanda’nın başkenti Reykjavik'te düzenlenecek Avrupa Konseyi Zirvesi’ne katılacağı bilgisini paylaştı.





İzlanda AB’ye üye olmayı planlamıyor





İzlanda Başbakanı Jakobsdottir de Almanya’nın ülkesi için önemli bir ortak olduğunu belirterek, Almanya ile ilişkilere değer verdiklerine ve bu ilişkileri genişletmek istediklerine işaret etti.





Görüşmede Ukrayna’daki savaşı da ele aldıklarını aktaran Jakobsdottir, bu savaşın Avrupa kıtasındaki güvenliğe etkileri olduğunu söyledi.





Jakobsdottir, Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıya saldırılarını kınadığını dile getirerek, "Maalesef savaşın sonu görünürde yok. Bu savaş barış ile bitmeli." dedi.





Başbakan Jakobsdottir, İzlanda'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, "İzlanda, AB’ye üye olmayı planlamıyor. En azından gelecek yıllarda. Bu hükümetimizin gündeminde yok. Ancak biz, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi vurguluyoruz." yanıtını verdi.







