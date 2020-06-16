Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya’da da ırkçılık öldürüyor Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de bir araya gelerek ülkedeki ırkçılık üzerine konuştu. Steinmeier, ırkçılığın demokrasinin en büyük düşmanı olduğunu belirterek, “Almanya’da da ırkçılık öldürüyor” dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 16:05 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 16:19 DHA