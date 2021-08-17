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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntüleri utanç verici

Afganistan'dan sadece yedi kişiyi tahliye eden Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi. Steinmeier bu sözleri sarf ederken, Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise yıllarca Alman ordusuna yardım eden Afganlar için "Bizimle çalışsınlar, bize yardım etsinler diye onları zorlamadık" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanındaki çaresizlik görüntüleri utanç verici
Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.

Steinmeier, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın şimdi Afganistan’daki vatandaşlarını ve Almanya’ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini söyledi.

YEDİ KİŞİYİ TAHLİYE ETTİLER

Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı, 7 kişiyi Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e götürmüştü. Almanya Dışişleri Bakanlığı sayının bu denli düşük olmasını güvenlik gerekçeleriyle açıklamıştı.

"AFGANLARI YARDIMA ZORLAMADIK"

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü, yıllarca Alman ordusuna yardım eden Afganların durumuyla ilgili "Bizimle çalışsınlar, bize yardım etsinler diye onları sanki biz mi zorladık" ifadelerini kullanmıştı.

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