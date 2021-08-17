Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntüleri utanç verici

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.
Steinmeier, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın şimdi Afganistan’daki vatandaşlarını ve Almanya’ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini söyledi.
YEDİ KİŞİYİ TAHLİYE ETTİLER
Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı, 7 kişiyi Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e götürmüştü. Almanya Dışişleri Bakanlığı sayının bu denli düşük olmasını güvenlik gerekçeleriyle açıklamıştı.
"AFGANLARI YARDIMA ZORLAMADIK"
Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü, yıllarca Alman ordusuna yardım eden Afganların durumuyla ilgili "Bizimle çalışsınlar, bize yardım etsinler diye onları sanki biz mi zorladık" ifadelerini kullanmıştı.