Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntüleri utanç verici Afganistan'dan sadece yedi kişiyi tahliye eden Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi. Steinmeier bu sözleri sarf ederken, Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise yıllarca Alman ordusuna yardım eden Afganlar için "Bizimle çalışsınlar, bize yardım etsinler diye onları zorlamadık" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2021, 13:29 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2021, 13:50 AA