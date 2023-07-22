Almanya dalga konusu oldu: 200 silahlı personel zırhlı araçlar helikopterler ve ziyan olan yüzbinlerce Euro

Perşembe günü erken saatlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de çekilen bir görüntü tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Kleinmachnow bölgesinde yaşayan iki kişi bir aslanın ormanlık alanda başıboş gezdiğini iddia ediyorlardı üstelik ellerinde aslana ait görüntüler de vardı.









200 silahlı personel, tank, helikopter: Tüm dünya izledi





Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf halkına evde kalmaları ve evcil hayvanlarını da sokağa çıkarmamaları uyarısında bulunan polis adeta alarma geçti.





Dişi olduğuna inanılan aslanı arama çalışmalarına 200 silahlı personel, helikopter, drone'lar ve zırhlı araçlar katıldı.





Ormanlık alanda hayvanın bulunması zor olduğu için kızılötesi kameralar kullanıldı, operasyonun görüntüleri Alman televizyonları ile beraber tüm dünyada da yayınlandı.









Hata yaptıklarını 36 saat sonra anladılar





Ancak dünyanın konuştuğu operasyon, görüntüleri inceleyen iki uzmanın nihayet hayvanı analiz etmesi ile 36 saat sonra son buldu.





Görüntüleri inceleyen uzmanlara göre gizemli hayvanın kuyruğu dişi bir aslana ait olmayacak kadar kısaydı, her yerde aranan hayvan muhtemelen bir yaban domuzuydu.





Kasabanın belediye başkanı bölgede aramanın durdurulduğunu duyurdu ve bölge sakinlerine "bir tehlike olmadığını" vurguladı.









Batı medyası dalga geçiyor: Küçük düşürücü





İngiliz medyası Berlin'i alarma geçiren operasyonu 'küçük düşürücü olarak' yorumlarken Fransız medyası 'Kükreme sesi yok' diyerek Almanya ile dalga geçti.





Sosyal medyada yapılan yorumlarda 36 saat boyunca aranan yaban domuzuna 'berlin canavarı' ismi verildi.









Almanya'da tepki: Neden bu kadar çok para harcandı?





Almanya'daki eleştirmenler ise domuzu teşhis etmenin neden 36 saat sürdüğünü ve operasyon için neden bu kadar çok para harcandığını sorguluyor.





İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre Almanya'da büyük bir helikopterin konuşlandırılması saatte 5 bin Euro'ya mal oluyor .Berlin Polis Birliği başkan yardımcısı Heiko Teggatz operasyonun yüz binlerce euro'ya mal olduğunu belirterek "Bu görev şüphesiz Almanya ormanlarının şimdiye kadar gördüğü en pahalı safari" dedi.





Eleştirmenler Operasyon için harcanan paranın safari avı yerine Berlin'in büyüyen çete sorunuyla savaşmak için harcanmasının daha iyi olacağını vurguladı.



















