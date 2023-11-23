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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan İsrail'e uyarı: Gazze'deki insanlar korunmalı

Terör devleti İsrail’i koşulsuz destekleyen Almanya’dan, “Mücadele sivil halka, masum Filistinlilere, kadın ve çocuklara karşı yürütülmemeli” uyarısı geldi. “Öncelik insani yardım” denildi.

10:02 - 23/11/2023 Thursday
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Annalena Baerbock

Annalena Baerbock

Almanya Dışişleri Bakanı
Annalena Baerbock,
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarıda bulundu ve Yahudi yerleşim yerlerinde meydana gelen şiddeti kınamasını istedi. Bakan, "Gazze'deki insanlar korunmalı. Mücadele Hamas'a karşı yürütülüyor, Gazze'deki sivil halka, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara, masum Filistinlilere karşı değil" dedi.

'Yardım ulaştırılmalı'


Baerbock, Gazze'deki insanların içme suyu ve ilaç temin edebilecekleri güvenli yerlere sahip olmalarının sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan,
"Öncelik Gazze halkına insani yardım ulaştırmak"
diye konuştu. Musevi kökenli Alman yazar Deborah Feldman ise İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.


#Almanya
#İsrail
#Gazze
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