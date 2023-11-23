Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'dan İsrail'e uyarı: Gazze'deki insanlar korunmalı

Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir. Almanya, 2022 yılında 1,564 milyar Euro ihracat ve 1,488 milyar Euro ithalat yaparak 3 trilyon Euro üzerinde ticaret hacmine ulaşmıştır. Almanya’nın dünya ülkelerine ihracatı son yıllarda yavaşlasa da dünyada önemli bir ihracatçı ülke olması nedeniyle de dış ticaret ve cari fazla veren bir ülkedir TÜRKİYE - ALMANYA ARASINDA TİCARET