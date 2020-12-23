Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Maas Can Dündara sahip çıktı
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Can Dündar'a sahip çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari Can Dündar’a sahip çıktı. “Bu karar Türkiye'deki basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurdu” diyen Maas, Dündar’ın gazetecilik yaptığını savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklanmış; firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Firari Can Dündar hakkında karar çıktı
GÜNDEM
Firari Can Dündar hakkında karar çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Bu karar Türkiye'deki basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurdu” diyerek Dündar’ın gazetecilik yaptığını savundu ve Türkiye’yi eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alman bakan, “Can Dündar kararı Türkiye'deki basın özgürlüğüne karşı ağır bir darbedir. Türkiye, "basın özgürlüğü" taahhüdünü yerine getirmelidir” dedi.

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