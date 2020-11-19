Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, tehdit dolu ifadeler kullandı.
Alman bakan, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de provokasyon yapmakla suçlayarak Ankara yönetimine karşı yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu belirtti.
"AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum"Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) toplantısını işaret eden Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.