Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Ekonomi

Tarladan sofraya güvenli yolculuk nasıl olmalı?

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıklı gıdaya erişim hiç olmadığı kadar önem kazandı. Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneği’nin çevrimiçi ortamda düzenlediği 10. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumunda tarladan sofraya uzanan tüm aşamalar masaya yatırıldı. Uzmanlar, küresel salgın koşullarında gıdanın yolculuğunu tartıştı.