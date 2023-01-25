Almanya hükümeti Ukrayna'ya Leopard tankların teslimatını onayladı

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Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının teslimatını onayladı.
Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini duyurdu.
Hebestreit ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.
ABD, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıklamıştı.
Pentagon paketin içeriğine ilişkin detayları kalem kalem paylaşırken, aynı gün 11 Avrupa ülkesi de Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderme kararı almıştı. Almanya ise, Leopard 2 tanklarını sevk etmeyeceğini söylemişti.
Peskov, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağını vurgulamıştı.