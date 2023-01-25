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Dünya

Almanya hükümeti Ukrayna'ya Leopard tankların teslimatını onayladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

13:46 . 25/01/2023 Çarşamba
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Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının teslimatını onayladı.

Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının teslimatını onayladı.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini duyurdu.

Hebestreit ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.


ABD, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıklamıştı.

Pentagon paketin içeriğine ilişkin detayları kalem kalem paylaşırken, aynı gün 11 Avrupa ülkesi de Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderme kararı almıştı. Almanya ise, Leopard 2 tanklarını sevk etmeyeceğini söylemişti.

RUSYA'DAN ALMANYA'YA TEHDİT GİBİ UYARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya olası tank sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı. Peskov, ABD ve Alman tanklarının
"Ukrayna’da daha büyük yıkım" ve "kıtada daha fazla gerilim"
anlamına geldiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Peskov, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağını vurgulamıştı.



#Almanya
#Ukrayna
#tank
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Almanya hükümeti Ukrayna'ya Leopard tankların teslimatını onayladı
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