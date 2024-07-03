Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işaretinden rahatsız oldu

Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.
Merih'in, bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya inat yaptığı harekete, UEFA soruşturma başlatmıştı.
Skandal bir tepki de Almanya İçişleri Bakanı'ndan geldi.
"Türk aşırı sağcıların bizim stadyumumuzda yeri yok"
"Güvenlik birimlerimiz yakından takip ediyor"
İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor." dedi.
Bozkurt işareti Almanya'da yasak değil
Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor.
Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.