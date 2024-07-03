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Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işaretinden rahatsız oldu

Türkiye ve Avusturya maçında attığı gollerle millileri çeyrek finale taşıyan Merih Demiral'ın gol sonrası yaptığı bozkurt işareti, Almanya'yı rahatsız etti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" ifadelerini kullandı.

14:22 - 3/07/2024 Çarşamba
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Nancy Faeser - Merih Demiral
Nancy Faeser - Merih Demiral
EURO 2024
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği mücadelenin yankıları sürüyor.

Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.


Merih'in, bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya inat yaptığı harekete, UEFA soruşturma başlatmıştı.


Skandal bir tepki de Almanya İçişleri Bakanı'ndan geldi.


"Türk aşırı sağcıların bizim stadyumumuzda yeri yok"


Almanya İçişleri Bakanı
Nancy Faeser
, Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi. Bakan Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz."
ifadelerini kullandı.


"Güvenlik birimlerimiz yakından takip ediyor"


İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkine de paylaşan Faeser, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor." dedi.


Bozkurt işareti Almanya'da yasak değil


Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi "Almanya'daki Türk aşırı sağı" olarak tanımlıyor, "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor.


Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.



Millilerin başarısını hazmedemeyen Enver Aysever bu kez de Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine "Sabotaj" dedi

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yandaş gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında A Milli Futbol Takımımızın Avusturya zaferini yorumladı. Aysever, Avusturya zaferinde attığı gollerle yıldızlaşan Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmasına “Sabotaj” dedi. Aysever, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında da Millilerin başarısını hazmedememiş, Türk Milli Futbol Takımı oyuncularına hakaret etmişti. Öte yandan, UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.


#Bozkurt
#Merih Demiral
#Almanya
#Nancy Faeser
#EURO 2024
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