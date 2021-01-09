Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor: Her iki dakikada biri yaşamını yitiriyor

Almanya'da 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen koronavirüs vaka ve can kayıpları yüksek seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) açıkladığı son verilere göre ülkede 31 bin 849 yeni vaka kaydedilirken bin 188 kişi de salgında yaşamını yitirdi. Almanya'da Cuma sabahı itibariyle salgında en yüksek günlük kayıp verilmiş oldu. Bir önceki en yüksek can kaybı 30 Aralık'ta kaydedilmiş, bu tarihte bin 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de bugün eyalet parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Her iki dakikada bir Almanya’da koronavirüsten biri yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

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Hükümetin aldığı kararlar uyarınca Almanya çapında okullar ve çocuk yuvaları Ocak ayı boyunca, son sınıflara giden ve diploma alacak olan öğrencilere uygulanacak istisnalar dışında, kapalı tutulacak. Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirildi. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

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OYNAT 00:59 Almanya'da vahim koronavirüs tablosu: Krematoryumlar cesetlerle doldu Almanya'da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, 'Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz' dedi. BiP'te paylaş

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Aşılama süreci

Sağlık Bakanı Jens Spahn ise kitlesel aşılamada mesafe kaydedildiğini açıkladı. Spahn, "Salgına karşı mücadelede iyi bir gün" diyerek BioNTech-Pfizer aşısının bir ampülünden 5 yerine 6 doz alınmasına izin verilmesine işaret etti. Bakan, ayrıca ABD'li şirket Moderna'nın gelecek hafta aşı teslimatına başlayacağına ve üçüncü bir aşıya daha yakında onay alabileceğine vurgu yaptı.

RKİ verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar toplam 476 bin 959 kişi aşılandı, yani günde ortalama 40 bin aşı yapılıyor. Ancak bu yeterli bulunmuyor. Hükümete aşılamayı hızlandırması için baskı yapılıyor.

RKİ'nin verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar 1,8 milyon kişi salgına yakalandı ve toplam 38 bin 795 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam can kaybının yarısından fazlası Aralık ayının başından bu yana meydana geldi. Yeni yıl tatili süresince daha az test yapılması nedeniyle vaka sayılarının etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. Başbakan Angela Merkel de gerçek vaka artış oranının 17 Ocak'tan sonra netleşeceğini söyledi.

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