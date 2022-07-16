Dünya Almanya krizi çözemedi Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
AVRUPA

Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor

Avrupa ülkelerinde patlak veren havaalanlarında personel krizi nedeniyle Frakfurt Havalimanı’nda uçuşlar saatte 96’dan 88’e düşürülecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya krizi çözemedi: Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor
Almanya

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında ulaşım sektörü büyük kriz yaşamış ve binlerce personel işinden olmuştu.

Sektörde allak bullak olan dengeler pandemiden sonra da düzene girmedi.

Dünya genelinde büyük ölçüde pandeminin etkileri ortadan kalkarken insanlar önlemlerin kaldırılmasıyle birlikte kendilerini tatil için yollara attı.

Avrupa havalimanlarında kriz devam ediyor

Bununla birlikte Avrupa'daki birçok ülkede personel eksikliği havalalanlarında krize neden oldu.

Dünyanın bu alandaki en önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya'da da durum farklı değil.

Avrupa’nın en büyük havalimanlarından olan Frakfurt Havalimanı’nda yaşanan personel krizi nedeniyle uçuş sayısı azaltılacak.

Çözüm olarak uçuş sayıları düşürülüyor

Havalimanını işleten şirket, saat başına uçuş sayısını 96’dan 88’e düşürmek için Almanya Ulaştırma Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Alman havayolu devi Lutfhansa’dan ise bu karara destek geldi. Şirketin CEO’su Jens Ritter, kararı doğru bulduklarını söyledi.

Ritter ayrıca son dönemde iptal etmek zorunda kaldıkları uçuşların binlerce müşteriyi etkilemesinin yanında personellerinin iş yükünü artırdığını söyledi.

Bu durum şirketlerin mali bilançolarını da zora sokarak milyonlarca euroya mal oluyor.

Türkiye'den personel alımı için süreç hızlandırılıyor

Akmanya'nın çözümü ise işçi ithali.

Almanya, personel problemini ortadan kaldırmak için Türkiye’den geçici olarak 2 bin 500-3 bin arasında personel getirmeyi gündemine aldı.

Geçtiğimiz haftalrada gündeme gelen çözüm önerisi için ise resmi sireç hızlandırılıyor.

Buna göre, planlanan takvimde sorun çıkmazsa Türkiye'den getirilen personel ağustostan itibaren 3 ay süreyel istihdam edilecek.

Bir Alman havayolu devi daha batıyor
EKONOMİ
Bir Alman havayolu devi daha batıyor

Almanya'da havacılık sektörü 2 bin Türk işçi alacak
DÜNYA
Almanya'da havacılık sektörü 2 bin Türk işçi alacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak
DÜNYA
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı
EKONOMİ
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı
Dönüyorlar

Dönüyorlar

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.
Almanya krizi çözemedi

Almanya krizi çözemedi

​Personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısını azaltıyor.
İnternet üzerinden tatil satın alanlar dikkat: 42 bin TL ödedi hayatının şokunu yaşadı

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

​Yahudi popçunun Biden'la tokalaşmaması dünya gündeminde.

​Hatice hemşirenin ölümden döndüğü anlar kamerada.

​Dört kişi canından oluyordu.

​Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump evinde hayatını kaybetmişti.

Termometreler<br>50 dereceyi gördü

Termometreler
50 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalanlar çeşme başlarına akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.