Almanya Legoland'daki hız treni kazasında onlarca kişi yaralandı

Polis sözcüsünün verdiği demeçte, bir kişinin durumunun ciddi yaralanmalara maruz kaldığını ve Bavyera'nın Günzburg kentindeki olaydan sonra 15 kişinin hafif yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Polis, kazanın nedeninin henüz belli olmadığını, ancak araştırmacıların kaza mahallinde araştırmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

Olay, ülkedeki son günlerde meydana gelen ikinci roller coaster kazasıydı.

Yerel polis verdiği demeçte, Cumartesi günü, 57 yaşındaki bir kadın, Klotten'deki bir roller coaster aracından düşterek hayatını kaybetmişti. Araştırmacılar, ölümcül kazanın nedeni hakkındaki bulgularını ise henüz açıklamadı.