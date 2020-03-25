Almanya lisans vermediği mülteci doktorları göreve çağırdı

Almanya yetersiz sağlık hizmetleri ile koronavirüsle mücadele edemeyince daha önce lisans vermediği mülteci doktorları göreve çağırdı.

Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisi'nin kalbi olarak bilinen Saksonya eyaletinde mülteci doktorlar ilan verilerek göreve çağırıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yapılan çağrıda, “Çalışmak için lisansı olmayan göçmen doktorlar, salgına karşı yardımcı olabilir.” denildi.

Almanya'da vaka sayısı 31 bin 664 ölü sayısı ise 149'a çıktı. Alman hükümeti ülkede salgının henüz başlangıcında olduklarına dair açıklamayapmıştı.

Ülke diğer brçok Avrupa ülkesi gibi yetersiz yatak, solunum cihazı ve personel eksikliği problemi yaşıyor.