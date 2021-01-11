Dünya Almanya meclis binasının güvenliğine takviye
AVRUPA

Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının güvenliğinin arttırılması kararı alındı. Bu kapsamda meclis binası çevresindeki güvenlik güçlerine takviye yapılacak. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiklerini, rapor doğrultusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini de değerlendireceklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Binanın güvenliğini sağlayan güçlerin sayısı artırılacak.
Binanın güvenliğini sağlayan güçlerin sayısı artırılacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya benzer bir olayın ülkede yaşanması için harekete geçti. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Berlin Eyalet Polis Teşkilatı’nın, meclis binası çevresindeki güçlerin takviye edilmesi için emir verdiğini belirtti.

Rapora göre hareket edilecek

Deutsche Welle'nin haberine göre, Schauble ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep edildiğini ve bu rapor doğrultusunda, ‘Federal Parlamento'nun güvenliği açısından ne gibi dersler çıkarılabileceğini’ değerlendireceklerini ifade etti.

  • Almanya'da da geçen ağustos ayında, koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri protesto eden bir grup, düzenledikleri gösteri sırasında Federal Parlamentoya girmeye çalışmıştı.

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Almanya meclis binasının güvenliğine takviye
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Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının güvenliğinin arttırılması kararı alındı. Bu kapsamda meclis binası çevresindeki güvenlik güçlerine takviye yapılacak. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiklerini, rapor doğrultusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini de değerlendireceklerini söyledi.
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