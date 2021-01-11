Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya benzer bir olayın ülkede yaşanması için harekete geçti. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Berlin Eyalet Polis Teşkilatı’nın, meclis binası çevresindeki güçlerin takviye edilmesi için emir verdiğini belirtti.
Rapora göre hareket edilecek
Deutsche Welle'nin haberine göre, Schauble ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep edildiğini ve bu rapor doğrultusunda, ‘Federal Parlamento'nun güvenliği açısından ne gibi dersler çıkarılabileceğini’ değerlendireceklerini ifade etti.
- Almanya'da da geçen ağustos ayında, koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri protesto eden bir grup, düzenledikleri gösteri sırasında Federal Parlamentoya girmeye çalışmıştı.