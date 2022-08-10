Almanya personel eksikliğini gidermekte de sınıfta kaldı: 2 bin kişilik kontenjana yalnızca 44 Türk vatandaşı başvurdu

Avrupa'nın pek çok ülkesinde havalimanlarında başlayan kriz devam ediyor. Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’ndaki uçuşlar personel sıkıntısı nedeniyle azaltıldı. Frankfurt Havalimanı’ndan gelen görüntülerde yolcuların saatlerce beklemek durumunda kaldığı ve bavullarının yığıldığı görüldü.

Yaşanan krize karşılık, uçuş sayısının azaltıldığı Almanya'da özellikle yer hizmetlerinde görülen işgücü eksikliğini gidermek için Türkiye’den personel alımına onay çıkmıştı.

1 buçuk aylık sürecin ardından Almanya'nın açtığı 2 bin kişilik kontenjana yalnızca 44 kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı. Başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından şu ana kadar bir kişinin başvurusunun onaylandığı, kalan 43 kişi için değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "Elbette işleyen havaalanlarına sahip olmak istiyoruz. Bu operasyonun aksamasının asıl sorumlusunun ise hükümet değil, büyük bir işçi açığı olan havacılık şirketleri" açıklamasında bulundu.

İşverenler yer hizmetleri sağlayıcıları derneği ABL ise başvuru sürecinde tanınan sürenin kısıtlı olması sebebiyle yeterli başvuruya ulaşılamayacağının altını çizdi. ABL'den yapılan açıklamada, "Bizim için yıl sonu arzu edilirdi. Şu anki son tarih çok kısa." denildi. ABL, bavulları yönetmesi ve vardiyalı olarak çalışması beklenen grubun toplu sözleşme ve uygun ödeme olmadan işe girmesinin oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti.

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