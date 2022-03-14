Dünya Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor
AVRUPA

Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor

Almanya'nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile yakın koordinasyon içinde olmak istediği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Almanya, Ukrayna konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde olmak istiyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'de.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, NATO partneri olan ve (Ukrayna konusunda) büyük rol oynayan Türkiye ile koordinasyon içinde olmanın önemini vurgulayarak, "Bir an önce ateşkesin sağlanması ve Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün savunulması için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

İki lider arasında başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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