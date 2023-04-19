Almanya Ukrayna'ya resmen gönderdi: Rusya'yı kızdıracak hamle

ABD’deki “ Anti-Çin Partisi ”nin” Acilciler ” kanadıyla, “ Liberter Amerikalılar ”ın Rusya ve Çin konusundaki farklı görüşlerine önceki yazımda yer vermiştim. İki tarafın benzer gerekçelerle, ama biribirine temelden zıt dış politika vizyonlarını temsil ettiklerine değinmiştim. Acilciler”e göre ABD’nin tek hedefi Çin’i alt etmek olmalıdır. Ukrayna-Rusya Savaşıysa ABD’nin dikkatini Çin’den uzaklaştırıyor. ABD ulusal çıkarlarıyla doğrudan ilgili olmayan sorunlarla oyalanmaya devam eder ise Çin ekonomik