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Dünya

Almanya Ukrayna'ya resmen gönderdi: Rusya'yı kızdıracak hamle

Almanya hükümeti, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini duyurdu. Öte yandan 2,7 milyar euro değerinde askeri teçhizat sevkine onay verildiği de kaydedildi.

10:36 . 19/04/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Almanya, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’ya desteğini sürdürüyor. Almanya federal hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Patriot hava savunma sisteminin ve mühimmatının Ukrayna’ya teslim edildiği bildirildi.

2,7 milyar euro değerinde askeri teçhizat yardımı onaylandı

Ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracının daha Ukrayna’ya gönderildiği aktarıldı. Ukrayna’ya 1 Ocak 2022-17 Nisan 2023 arasında 2,7 milyar euro değerinde askeri teçhizat sevkine onay verildiği de kaydedildi.

Öte yandan Alman hükümeti, geçtiğimiz Ocak ayında Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.



#Patriot
#Almanya
#Ukrayna
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