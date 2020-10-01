Almanya yapımı 14 yıl süren havaalanını 31 Ekim'de açıyor: Alman mühendisler olarak kendimizden utandık!

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapımı yılan hikayesine dönen yeni havalimanı 31 Ekim tarihinde açılıyor.

"HAYALET HAVALİMANI"

Yapımı çok uzun süren havalimanı Almanya'nın "hayalet havalimanı" olarak adlandırılmıştı. Berlin Brandenburg Havalimanı (FBB) Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup açılışta büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğini söyledi. Lütke Daldrup “Büyük bir parti yok. Sadece açacağız” ifadelerini kullandı.

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TEMELLERİ 2006'DA ATILDI

2006 yılında temelleri atılan havalanının 2011 yılında tamamlanması hedefleniyordu. Ancak inşasında yaşanan sorunları nedeniyle açılış sürekli ertelenmişti.

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KENDİMİZDEN UTANDIK

Havalimanı inşaatının bu kadar gecikmesinin Berlin ve Almanya'da alay konusu olduğunu söyleyen Lüke Daldrup “Alman mühendisler olarak kendimizden utandık” diye konuştu.

Luetke Daldrup

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MASRAFLAR ÜÇE KATLANDI

Alman yönetici, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak hesaplanan inşa masraflarının yaklaşık 6 milyar euroya çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

BER kısaltmasını alacak olan havalimanına 31 Ekim tarihinde öğleden sonra ilk iniş yapan uçaklar Britanyalı ucuz havayolu şirketi Easyjet ve Lufthansa Grubu uçakları olacak.

Lütke Daldrup, koronavirüs krizi nedeniyle FBB’nin Berlin ve Brandenburg eyalet yönetimleri ile federal hükümetten 260 milyon euroluk ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.