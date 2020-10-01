Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanya yapımı 14 yıl süren havaalanını 31 Ekimde açıyor Alman mühendisler olarak kendimizden utandık
AVRUPA

Almanya yapımı 14 yıl süren havaalanını 31 Ekim'de açıyor: Alman mühendisler olarak kendimizden utandık!

Almanya, yapımı yılan hikayesine dönen havalimanını sonunda açılıyor. 2006 yılında temelleri atılan ve 2011 yılında açılması planlanan Berlin Brandenburg havalimanı 16 yıl sonra 31 Ekim'de açılıyor. Almanya'nın "hayalet havalimanı" olarak bilinen havalimanının açılış tarihi duyuran Berlin Brandenburg Havalimanı (FBB) Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup inşaatın bu kadar gecikmesinin alay konusu olduğunu belirterek “Alman mühendisler olarak kendimizden utandık” diye konuştu.

Haber Merkezi Diğer
Havalimanının temelleri 2006 yılında atılmıştı.
Havalimanının temelleri 2006 yılında atılmıştı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapımı yılan hikayesine dönen yeni havalimanı 31 Ekim tarihinde açılıyor.

"HAYALET HAVALİMANI"

Yapımı çok uzun süren havalimanı Almanya'nın "hayalet havalimanı" olarak adlandırılmıştı. Berlin Brandenburg Havalimanı (FBB) Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup açılışta büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğini söyledi. Lütke Daldrup “Büyük bir parti yok. Sadece açacağız” ifadelerini kullandı.

Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'
DÜNYA
Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

TEMELLERİ 2006'DA ATILDI

2006 yılında temelleri atılan havalanının 2011 yılında tamamlanması hedefleniyordu. Ancak inşasında yaşanan sorunları nedeniyle açılış sürekli ertelenmişti.

Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor
DÜNYA
Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor

KENDİMİZDEN UTANDIK

Havalimanı inşaatının bu kadar gecikmesinin Berlin ve Almanya'da alay konusu olduğunu söyleyen Lüke Daldrup “Alman mühendisler olarak kendimizden utandık” diye konuştu.

Luetke Daldrup

Berlin’de bir türlü açılamayan havalimanının akıbeti merak ediliyor
DÜNYA
Berlin’de bir türlü açılamayan havalimanının akıbeti merak ediliyor

MASRAFLAR ÜÇE KATLANDI

Alman yönetici, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak hesaplanan inşa masraflarının yaklaşık 6 milyar euroya çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

BER kısaltmasını alacak olan havalimanına 31 Ekim tarihinde öğleden sonra ilk iniş yapan uçaklar Britanyalı ucuz havayolu şirketi Easyjet ve Lufthansa Grubu uçakları olacak.

Lütke Daldrup, koronavirüs krizi nedeniyle FBB’nin Berlin ve Brandenburg eyalet yönetimleri ile federal hükümetten 260 milyon euroluk ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.