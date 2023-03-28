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Dünya

Almanya yolda kaldı: 31 yılın en büyük grevi

Almanya'da iki büyük sendikanın ulaşım sektöründe yüz binlerce kamu çalışanıyla başlattığı 24 saatlik büyük grev hayatı felç etti. Ülkedeki son 31 yılın en büyük ulaşım grevinde havaalanları, otobüs ve tren istasyonları sefer yapmadı. Yaklaşık 230 bin çalışan, ücretlerine yüzde 10-12 zam ve 600 euro ücret artışı istiyor.

04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Almanya'da ulaşım durdu.

Almanya'da ulaşım durdu.

Almanya’da toplu taşıma ve havalimanlarında çalışanlar, yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebiyle bugün ülke genelinde greve gitti. Almanya’nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) çalışanlarının grevi yüzünden ülkede ulaşım felce uğradı. Sendikalar, grev çağrısının, müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiğinı açıkladı. Ver.di sendikası, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere ediyor. EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor. Ver.di sendikası çalışanları için Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 euro ücret artışı istiyor. EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.



#Almanya
#Grev
#Ulaşım krizi
#Demiryolu çalışanları
1 saat önce
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