Dünya Almanya yükselen kriz dalgasıyla birlikte işçi talebini yavaşlattı
AVRUPA

Almanya yükselen kriz dalgasıyla birlikte işçi talebini yavaşlattı

Enerji krizi, üretim için ara mal kıtlığı, yüksek enflasyon ve yükselen grev dalgası Almanya'da şirketlerin işçilere olan talebini yavaşlatıyor.

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Haber Merkezi AA
Almanya yükselen kriz dalgasıyla birlikte işçi talebini yavaşlattı
Foto: Arşiv

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki personel talebinin bir göstergesi olan BA İş Endeksi (BA‑X) aralık ayı verilerini açıkladı.

BA-X, aralıkta bir önceki aya göre 1 puan azalarak 127 puana geriledi. Aralık 2021'e göre 5 puan azaldı.

İş endeksi, BA'ya kayıtlı iş başvurularına dayanıyor. BA'ya göre, işçilere olan talep son aylarda gözle görülür şekilde zayıfladı.

Kayıtlı iş sayısı, madencilik ve enerji dışındaki tüm sektörlerde düştü. Kayıtta olan işlerin yüzde 22'si geçici işlerden, yüzde 13'ü nitelikli şirket hizmetlerinden geldi.

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