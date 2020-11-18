Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanyada 5 parti ülkücü hareketin yasaklanması için harekete geçti
AVRUPA

Almanya'da 5 parti ülkücü hareketin yasaklanması için harekete geçti

Almanya'da, beş partinin ortak teklifiyle 'Türk Ülkücü Hareketi'nin yasaklanması için yasa teklifi hazırlandı. Büyük bir çoğunluk ile kabul edilmesi beklenen teklifle Alman İçişleri Bakanlığı, ülkücülere ait dernek ve yapılanmaların faaliyetlerinin yasaklanıp yasaklanamayacağını gözden geçirmekle yükümlü hale geliyor.

Haber Merkezi Diğer
Federal Almanya Meclisi
Federal Almanya Meclisi

Fransa’da İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin'in, Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle ‘Bozkurtlar’ hareketinin ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırdığını açıklamasının ardından benzer bir adımın atılması için Almanya'da da harekete geçildi.

Türk kökenli Alman vekiller: Almanya’daki ‘Ülkücü Hareket’ yasaklansın
DÜNYA
Türk kökenli Alman vekiller: Almanya’daki ‘Ülkücü Hareket’ yasaklansın

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da Federal Meclis'teki beş parti, ülkücülerin dernek ve faaliyetlerinin yasaklanması talebiyle ortak bir teklif hazırladı.

"Ülkücü hareketin etkisini püskürtmeliyiz"

Meclisteki beş partinin imzacı olduğu ortak teklif, "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz- Ülkücü Hareket'in etkisini püskürtmeliyiz" başlığını taşıyor. Teklifle Alman İçişleri Bakanlığı, ülkücülere ait dernek ve yapılanmaların, aynı zamanda faaliyetlerinin yasaklanıp yasaklanamayacağını gözden geçirmekle yükümlü hale geliyor.

Almanya sokaklarına PKK’lı teröristlerin isimleri verildi
DÜNYA
Almanya sokaklarına PKK’lı teröristlerin isimleri verildi

Yasa teklifinin metninde, "Ülkücüler sahip olduğu yüksek üye sayısı sebebiyle aşırı sağcı hareketler içinde özel bir konuma sahip. Avrupa'daki bir dizi ülkede 'militanca ve şiddet yanlısı tutumları' ile göze çarpıyor" ifadeleri kullanılıyor" ifadeleri yer alıyor.

Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu
DÜNYA
Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu
Abone Ol Google News
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Şuşada dalgalanan Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşırdı: Türkiyenin varlığını saklamıyorlar

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Hayat

Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesi, özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta pıhtılaşma meydana gelebiliyor. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var. Fakat doktora başvuracak duruma gelmeden önce tükettiğimiz besinler ile kanın sulanmasını sağlayabiliriz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan
Dünya

Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa’da İçişleri Bakanlığı verilerine göre, aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan şikayetlerle toplanan verilere göre, 142 bin 310 aile içi şiddete maruz kaldı.
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı
Gündem

Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Halil Sezai'nin adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu ve bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.