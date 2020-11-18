Almanya'da 5 parti ülkücü hareketin yasaklanması için harekete geçti

Fransa’da İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin'in, Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle ‘Bozkurtlar’ hareketinin ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırdığını açıklamasının ardından benzer bir adımın atılması için Almanya'da da harekete geçildi.

DÜNYA Türk kökenli Alman vekiller: Almanya’daki ‘Ülkücü Hareket’ yasaklansın

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da Federal Meclis'teki beş parti, ülkücülerin dernek ve faaliyetlerinin yasaklanması talebiyle ortak bir teklif hazırladı.

"Ülkücü hareketin etkisini püskürtmeliyiz"

Meclisteki beş partinin imzacı olduğu ortak teklif, "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz- Ülkücü Hareket'in etkisini püskürtmeliyiz" başlığını taşıyor. Teklifle Alman İçişleri Bakanlığı, ülkücülere ait dernek ve yapılanmaların, aynı zamanda faaliyetlerinin yasaklanıp yasaklanamayacağını gözden geçirmekle yükümlü hale geliyor.

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Yasa teklifinin metninde, "

" ifadeleri yer alıyor.