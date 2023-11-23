Almanya'da alçak provokasyon: Camilere yakılmış Kur'an ve domuz yağı yolladılar

5,6 milyon civarında Müslümanın yaşadığı ve 2 bin 400 cami bulunan Almanya’da yaşanan ırkçılık ve İslam karşıtlığı belgelendi. Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki ‘Brandeilig’ adlı sitenin üç dilde yayımladığı rapora göre, 2014 ile Haziran 2021 arasında camilere yönelik 768 saldırı yapıldı. Kamera kayıtlarında faillerin yüzü net bir şekilde görülse de olayların aydınlatılmasında mesafe kat edilemedi.