Almanya'da alçak provokasyon: Camilere yakılmış Kur'an ve domuz yağı yolladılar

Almanya’da camilere ırkçı ve Müslümanların kutsallarına hakaret içeren zarflar gönderildi.
DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, önceki gün Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisine, bugün de Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisine ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisine posta yoluyla ırkçı yazıların yer aldığı zarflar geldiğini açıkladı.
Camilere yakılmış Kur'an ve domuz yağı yolladılar
Ayar, zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallara hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığını ifade etti.
Dernek yetkililerinin polise haber verdiğini aktaran Ayar, ayrıca ilçe ve eyalet yetkililerine de olayın bildirildiğini aktardı.
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Almanya’da son haftalarda camilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.