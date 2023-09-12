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Dünya

Almanya’da artan faizler konut projelerini vurdu: Rekor düzeyde iptaller görülüyor

Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, artan faizlerle birlikte konut projelerinde rekor düzeyde iptaller yaşandı. Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Konut inşaatındaki iptaller yeni bir zirveye doğru tırmanıyor. Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda." dedi.

15:44 . 12/09/2023 Salı
AA
Almanya’da konut projelerinde rekor düzeyde iptaller görülüyor.

Almanya’da konut projelerinde rekor düzeyde iptaller görülüyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), inşaat şirketlerin projelerine yönelik ağustos ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ağustosta şirketlerin yüzde 20,7'si projelerinin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu oran temmuzda yüzde 18,9 olmuştu.

Ifo’nun açıklamasında, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle 2022'nin başında hala karlı olan birçok projenin şu anda artık ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belirtildi.

Ankete göre, bazı şirketlerin sipariş defterleri halen dolu iken, yüzde 44,2'lik bir kesim şimdiden sipariş eksikliği yaşadıklarını bildirdi. Bir yıl önce bu oran yüzde 13,8 düzeyindeydi.

"Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde,
"Konut inşaatındaki iptaller yeni bir zirveye doğru tırmanıyor. Anketin başladığı 1991 yılından bu yana karşılaştırılabilir bir durum gözlemlemedik. Piyasadaki belirsizlik çok büyük."
ifadesini kullandı.
Daha katı enerji tasarrufu gereklilikleri nedeniyle finansmandaki azalmanın da inşaatçıların hesaplarını zorladığını kaydeden Wohlrabe,
"Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda."
ifadesini kullandı.
Şu anda konut inşaat şirketlerinin yüzde 11,9'unun finansman sıkıntısı yaşadığını belirten Wohlrabe,
"Bu, son 30 yılın en yüksek değeri.”
bilgisini verdi.

"Harekete geçilmezse hasta konutlar ölmüş olacak"

Öte yandan, Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW) kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden karşı önlemler alınmasını talep ediyor.

BFW Başkanı Dirk Salewski,
"İptallerdeki tarihi yükseklik ve muazzam sipariş eksikliği, çöküş uyarılarımızın şimdi gerçekleştiğini kanıtlıyor. Bu ekonomik ateş eğrisi yükselmeye devam edecek. Yakında harekete geçilmezse, hasta konutlar ölmüş olacak."
değerlendirmesinde bulundu.

BFW, ülkede inşaat şirketleri için, arsa maliyetlerinin düşürülmesi, finansman koşullarının gevşetilmesi ve onay süreçlerinde daha az bürokrasiye ihtiyaç olduğunu belirtti.



#Almanya
#Ekonomi Araştırma Enstitüsü
#Avrupa Merkez Bankası
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