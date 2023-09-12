Almanya’da artan faizler konut projelerini vurdu: Rekor düzeyde iptaller görülüyor

Almanya’da konut projelerinde rekor düzeyde iptaller görülüyor.
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), inşaat şirketlerin projelerine yönelik ağustos ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, ağustosta şirketlerin yüzde 20,7'si projelerinin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu oran temmuzda yüzde 18,9 olmuştu.
Ifo’nun açıklamasında, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle 2022'nin başında hala karlı olan birçok projenin şu anda artık ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belirtildi.
Ankete göre, bazı şirketlerin sipariş defterleri halen dolu iken, yüzde 44,2'lik bir kesim şimdiden sipariş eksikliği yaşadıklarını bildirdi. Bir yıl önce bu oran yüzde 13,8 düzeyindeydi.
"Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda"
"Harekete geçilmezse hasta konutlar ölmüş olacak"
Öte yandan, Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW) kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden karşı önlemler alınmasını talep ediyor.
BFW, ülkede inşaat şirketleri için, arsa maliyetlerinin düşürülmesi, finansman koşullarının gevşetilmesi ve onay süreçlerinde daha az bürokrasiye ihtiyaç olduğunu belirtti.