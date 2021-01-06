Dünya Almanyada aşı kuyrukları uzuyor Sağlık bakanı halktan sabır istedi
AVRUPA

Almanya'da aşı kuyrukları uzuyor: Sağlık bakanı halktan sabır istedi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, son günlerde kamuoyunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini konusundaki sıkıntılar nedeniyle yapılan eleştirilere karşı hükümeti savunarak halktan "sabır ve dayanışma" talep etti. Öte yandan, Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk olduğu görüldü.

Haber Merkezi AA
Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk olduğu görüldü.
Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk olduğu görüldü.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, son günlerde kamuoyunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini konusundaki sıkıntılar nedeniyle yapılan eleştirilere karşı hükümeti savunarak halktan "sabır ve dayanışma" talep etti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, aşılamanın başladığı günleri güven dolu günler olarak niteleyerek, işlerin insanların beklediği gibi yürümemesini eleştirmelerini anlayışla karşıladığını ve hataların düzeltileceğini belirtti.

Spahn, yaz aylarında ülkede yaşayan herkesin aşı vurulma imkanına sahip olması için çabaladıklarını ifade ederek, "Yeterince hatta fazlasıyla aşı sipariş ettik." dedi.

Moderna ve BioNTech-Pfizer şirketlerinden 130 milyondan fazla aşı siparişi verdiklerinin altını çizen Spahn, "Salgından çıkış yolu çok fazla dayanışma ve sabır ile mümkün." ifadesini kullandı.

Spahn ayrıca bugüne kadar Almanya'da 400 bin kişinin aşı vurulduğunu sözlerine ekledi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan, Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk olduğu görüldü.

Treptow'daki aşı merkezine sabahın erken saatlerinde gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Aşı kampanyası kategorisinde birinci grupta yer alan yaşlılar ve sağlık personeli dışında kimseye aşı yapılmıyor.

80 yaş üzerinde aşı olanlara ücretsiz taksi hizmeti verilerek yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

Almanya'da kan donduran tablo: Cesetlerle doldu taştı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu. Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.
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Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi. Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti. Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum dedi.
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Almanya'da kan donduran tablo: Cesetlerle doldu taştı
Almanya'da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" dedi.


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