Almanya'da aynı camiye iki hafta içinde ikinci kez saldırı düzenlendi Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu. Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, beldede kar yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini, tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı.

Haber Merkezi 01 Ocak 2021, 19:03 Son Güncelleme: 01 Ocak 2021, 19:25 AA