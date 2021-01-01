Dünya Almanyada aynı camiye iki hafta içinde ikinci kez saldırı düzenlendi
AVRUPA

Almanya'da aynı camiye iki hafta içinde ikinci kez saldırı düzenlendi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu. Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, beldede kar yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini, tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı.

Haber Merkezi AA
Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.
Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu.

Caminin camı kırıldı

  • Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı. Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, sabah 04.30 sularında caminin giriş kapısının zorlandığını ve camının kırıldığını söyledi.

Giriş kapısı zorlanmış

Olay hakkında polise bilgi verdiğini aktaran Özdemir, beldede kar yağdığı için saldırganın bisiklet ve ayak izlerini takip ettiklerini, tahminlerine göre bir kişinin camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını ve içeriye girmek istediğini, giremeyince dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı.

  • Saldırılardan endişe duyduğunu belirten Özdemir, "Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Camiye gelerek inceleme yapan polisin soruşturma başlattığı bildirildi. 18 Aralık'ta da saldırıya uğrayan caminin duvarına haç çizilmiş ve tabelası boyanmıştı.

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