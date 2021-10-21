Dünya Almanyada bir Türkün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu
AVRUPA

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Savcılık ve polis olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada bir Türkün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu
Arşiv

Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı dairenin balkonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada, olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatması için halktan yardım istedi.

Balkona yanıcı madde atıldı

  • Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi.

Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Olayda hafif yaralandığı belirtilen 48 yaşındaki kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada, Wuppertal savcılığı ve polisinin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığı duyuruldu.

Solingen faciası ve Avrupalı Türklerin güvenliği
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Solingen faciası ve Avrupalı Türklerin güvenliği
  • 29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya'da Solingen süphesi
GÜNDEM
Almanya'da Solingen süphesi
Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.