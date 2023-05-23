Almanya'da camiye PKK saldırısı: Yetkililerin provokatif eylemi aydınlatması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de Türkevi'ne yönelik saldırıya değinen Erdoğan, Washinton yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Türkevi'nin ABD'ye emanet olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım." dedi. Öte yandan Erdoğan, Bosna Hersek'in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını da anlattı. Erdoğan, İzzetbegoviç'in hastanede ziyaretinde kendisine, "Aliya'yı son demlerinde ziyaret ettim. Ve son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, 'Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanettir." dediğini aktardı.