|
Dünya

Almanya'da camiye PKK saldırısı: Yetkililerin provokatif eylemi aydınlatması bekleniyor

Almanya'nın Bad Bentheim kentindeki Türkler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Bad Bentheim Camisinin duvarlarına terör örgütü PKK'nın 20 Mayıs'ta örgüt ve elebaşının isimlerini yazarak yaptığı provokasyonun Alman makamlarınca aydınlatılmasını bekliyor.

16:25 . 23/05/2023 Salı
AA
Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, ancak yaptığı resmi açıklamada konuyu sadece "grafiti yoluyla mala zarar verme" boyutunda ele aldı.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, ancak yaptığı resmi açıklamada konuyu sadece "grafiti yoluyla mala zarar verme" boyutunda ele aldı.

DİTİB Bad Bentheim Cami Derneği Başkanı Gümüşkuşak, provokatif eylemin 20 Mayıs Cumartesi gündüz saatlerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Gümüşkuşak,
"Camimize güpegündüz böyle bir çirkin saldırı yapılması kabul edilemez"
diye konuştu.
Yerel polis ve Federal Kriminal Dairesi ile iletişimde olduklarını anlatan Gümüşkuşak,
"Emniyetle iletişimimiz iyi. Bizler fail ya da faillerin bulunmasını istiyoruz. Çünkü bir kere, bu saldırıyı yapanlar neyi amaçladılar? Buradaki toplumsal huzurumuzu bozmalarına izin verilmemeli"
dedi.
Gümüşkuşak, derneklerinin 17 yıldır faaliyette olduğunu ve bugüne kadar böyle bir saldırıya maruz kalmadıklarını vurgulayarak,
"Camimize terör örgütü PKK ve örgüt liderinin adı yazılarak zarar verilmiştir"
ifadesini kullandı.

Yerel polise göre olay "grafiti yoluyla mala zarar verme"

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, ancak yaptığı resmi açıklamada konuyu sadece
"grafiti yoluyla mala zarar verme"
boyutunda ele aldı.
Emniyetin resmi açıklamasında,
"Cumartesi günü saat 17:00 ile 18:00 arasında Bad Bentheim'daki Hofstiege Caddesi'nde grafiti yoluyla mala zarar verildi. Şimdiye kadar tespit edilmeyen failler bir caminin cephesine grafiti çizdi. Duvarda yaklaşık 200 avro tutarında hasar meydana geldi"
ifadelerine yer verildi.
  • Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve camilere yönelik 569 saldırı gerçekleşmişti.
  • Saldırıları gerçekleştiren failler ağırlıklı olarak aşırı sağcılar olarak kayıtlara geçti.
  • Kaydedilen suçlar arasında internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektupları ve kişisel saldırıların yanı sıra mala zarar verme ve duvar yazıları da yer almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi'ne saldırı sonrası ABD'ye çağrı: Teröristleri hemen bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkevi'ne saldırı sonrası ABD'ye çağrı: Teröristleri hemen bulun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de Türkevi'ne yönelik saldırıya değinen Erdoğan, Washinton yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi. Türkevi'nin ABD'ye emanet olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hemen süratle bu teröristleri bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım." dedi. Öte yandan Erdoğan, Bosna Hersek'in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç ile olan anısını da anlattı. Erdoğan, İzzetbegoviç'in hastanede ziyaretinde kendisine, "Aliya'yı son demlerinde ziyaret ettim. Ve son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, 'Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanettir." dediğini aktardı.


#almanya
#pkk
#cami
#saldırı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?