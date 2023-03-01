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Dünya

Almanya'da döner fiyatları fırladı: Hükümetten açıklama geldi

Misafir işçilerin gidişiyle birlikte zaman içinde Almanya'nın resmi yemeklerinden biri haline gelen döner kebap ülkede tartışılmaya devam ediliyor.

10:01 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Almanya'da son dönemde bir porsiyon dönerin fiyatının 10 euro'ya (yaklaşık 200 TL) çıkması ülkede büyük bir kriz yarattı. Birçok farklı sebepten dönerin fiyatının artması kamuoyundan da tepki çekerken, Alman hükümeti resmi Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Neden döner kebap bu kadar pahalı diye sorular geliyor. Size bunun sebeplerini ve nasıl bunları engellemeye çalıştığımızı anlatacağız" dendi.

Rusya Ukrayna savaşına bağladılar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve kabinesinin sosyal medya yönetim ekibi, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gıda ve enerji fiyatlarını artırmasının büyük bir etkisi olduğu belirtilirken, dükkan kiraları, kurye ücretlerinin ve maaşların artmasının da etkili olduğu belirtildi. Scholz'un ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, "Federal hükümet küçük işletmelere enerji fiyatlarında indirimler yaptı. Bunlar arasında kebapçılar da var. Destek paketi hepinizi kapsıyor" denildi.

Sosyal medyadan şikayet yağdı

Fakat bu paylaşım üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Fakat bu soruya cevap vermediniz. Böyle yanıt mı olur?" diye sorarken, bir kullanıcı da "Yani sonuç olarak bu yaptıklarınız sebebiyle kebap daha mı ucuz olacak?" dedi.






#Almanya
#döner
#Olaf Scholz
1 saat önce
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Almanya'da döner fiyatları fırladı: Hükümetten açıklama geldi
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