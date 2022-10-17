Dünya Almanyada enerji krizi büyüyor Oteller elektrik parası almaya başladı
AVRUPA

Almanya'da enerji krizi büyüyor: Oteller elektrik parası almaya başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın vanayı kısmasıyla başlayan Enerji Krizi Avrupa'yı her geçen gün daha da etkiliyor. Son olarak, Almanya'da artan enerji fiyatlarından dolayı oteller müşterilerinden elektrik ve ısıtma için ek sabit ücret almaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Almanyada enerji krizi büyüyor: Oteller elektrik parası almaya başladı
Foto/arşiv

Baiersbronn bölgesindeki 5 yıldızlı Bareiss Oteli. müşterilerinden kişi başı gecelik 9 euro doğalgaz ve elektrik ücreti alıyor.

Baltık kıyısındaki Schlossgut Gross Schwansee gibi Alman otelleri ise tüm konaklama için sabit bir fiyat uyguluyor. Otelin web sitesinde, "Enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle, 1 Ekim 2022'den itibaren tüm konaklama boyunca kişi başına 5 Euro'luk enerji için ne yazık ki sabit bir ücret talep etmek zorunda kalıyoruz" ifadesine yer verildi.

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Bavyera'daki Krone-Post Hotel kişi başı gecelik 5, Braunlage'deki The Hearts Hotel kişi başı gecelik 3 euro doğalgaz ve elektrik ücreti alıyor. Alman otellerinin doğalgaz ve elektrik için istediği ek ücret turistleri rahatsız etti. Alman Seyahat Derneği'ne (DRV) göre, ek ücret sebebiyle iptal dalgası çoktan başladı. Turistler, ek ücretin 15 Euro veya daha fazla olduğunu öğrenirlerse turları iptal ediyor.

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