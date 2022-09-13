Dünya Almanyada enflasyon son 50 yılın zirvesinde
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Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde

Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Mayıs 2022’de ülkede enflasyon yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

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Haber Merkezi AA
Almanya’da enflasyon son 50 yılın zirvesinde
Arşiv

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini yayınladı. Buna göre, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü.

Almanya'da Mayıs 2022’de enflasyon yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, yıllık enflasyon oranının son altı ayda yüzde 7'nin oldukça üzerinde kaldığına vurgu yapılarak “Özel etkilere rağmen, enflasyon oranı hala büyük ölçüde savaş ve kriz nedeniyle tüm enerji ürünlerinde yaşanan fiyat artışları tarafından belirleniyor.” ifadelerine yer verildi.

  • Açıklamada, “Ayrıca, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve önemli fiyat artışları nedeniyle hala teslimat darboğazları yaşanmaktadır. Sonuç olarak, başta birçok gıda olmak üzere, enerji ürünlerinin yanı sıra diğer mal ve hizmetler de daha pahalı hale geldi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının hala yüksek enflasyonun ana nedeni olduğunu belirterek, "Haziran-Ağustos döneminde uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıt indirim genel enflasyonu aşağı yönlü hafifçe baskıladı." ifadesini kullandı.

Bu arada, vatandaşları enflasyona karşı korumak için Almanya'da uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması ve KDV etkileri dahil, benzinde 35,16 cent, dizelde ise 16,71 cent indirim ağustos sonunda sona erdi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 16,6 ile ortalamanın çok üzerinde kayıtlara geçti. Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 83,8, akaryakıt fiyatları yüzde 16,5, elektrik fiyatları yüzde 16,6 arttı.

Yemeklik katı ve sıvı yağlarda yıllık artış 44,5 olurken, et ve et ürünleri 18,6 süt ürünleri ve yumurta 26,8 ve ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 17,1 artış görüldü. AB uyumlu TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi. Enerji fiyatları hariç, Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Yüksek enflasyon tüketicileri zorluyor, ekonomiyi yavaşlatıyor

Son dönemde özellikle gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü beslemesi dikkati çekiyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları, enerji, ham madde ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor ve bu da şirketleri ve tüketicileri zorlarken ekonomiyi yavaşlatıyor.

  • Ekonomistler, 2022 yılı için yüzde 8,1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya’dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli seviyelerin görülmesinin de mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 8,1 olmasını bekliyor. Enstitü, 2023’te enflasyon tahminini ise yüzde 3,3’den yüzde 9,3’e çıkarması dikkati çekti.

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