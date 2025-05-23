Almanya'da eski Başbakan Merkel'den yeni hükümetin göç politikasına eleştiri

Merkel, Südwest gazetesinin Ulm kentinde düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Başbakan Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren yeni politikasına ilişkin, "Avusturya ve Polonya sınırında yasa dışı göçle tamamen mücadele edebileceğimize inanmıyorum. Ben her zaman Avrupa çözümlerinden yana oldum. Bir Avrupa çözümünün koordine edilmesi zor olsa bile, odak noktası dış sınırların korunması olmalıdır" dedi.





Merkel, bu tür uygulamaların kalıcı hale gelmesi durumunda herkes için AB içinde hareket özgürlüğüne mal olacağı uyarısında da bulunarak, "Aksi takdirde Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum" diye konuştu.



