Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Almanya'da eski Başbakan Merkel'den yeni hükümetin göç politikasına eleştiri

Almanya'da eski Başbakan Merkel'den yeni hükümetin göç politikasına eleştiri

16:3123/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni hükümetin göç politikasını Avrupa Birliği'nin (AB) dolaşım özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Merkel, Südwest gazetesinin Ulm kentinde düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Başbakan Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren yeni politikasına ilişkin, "Avusturya ve Polonya sınırında yasa dışı göçle tamamen mücadele edebileceğimize inanmıyorum. Ben her zaman Avrupa çözümlerinden yana oldum. Bir Avrupa çözümünün koordine edilmesi zor olsa bile, odak noktası dış sınırların korunması olmalıdır" dedi.


Merkel, bu tür uygulamaların kalıcı hale gelmesi durumunda herkes için AB içinde hareket özgürlüğüne mal olacağı uyarısında da bulunarak, "Aksi takdirde Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum" diye konuştu.


Yeni hükümette İçişleri Bakanı olan Alexander Dobrindt, Almanya'nın dış sınırlarının daha sıkı denetlenmesi talimatı vermiş, bu kapsamda, geçerli giriş belgeleri olmayan veya başka bir AB ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olanlar sınırdan geri çevrilmeye başlanmıştı.

#Angela Merkel
#Almanya
#AB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti