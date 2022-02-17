Almanya'da fırtına felaketi: Seyir halindeki feribotun camları tuzla buz oldu

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı.

Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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"CAMLAR BASINCA DAYANAMADI"

Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı.

OYNAT 00:34 Almanya'da fırtına alarmı: Dev dalgalar feribotun camını böyle kırdı Almanya, fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Ülkede gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok eyalette tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı. Hamburg'ta dev dalganın yolcu taşıyan feribotun camlarını kırdığı anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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