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AVRUPA

Almanya'da fırtına felaketi: Seyir halindeki feribotun camları tuzla buz oldu

Almanya'nın kuzeyinde etkisini gösteren 'Ylenia' fırtınası nedeniyle Hamburg şehrinde seyir halinde olan bir feribotun camları patladı. Yetkililer, herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığını, camların yüksek basınca dayanamadığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Almanyada fırtına felaketi: Seyir halindeki feribotun camları tuzla buz oldu
Almanya'da fırtına, seyir halindeki feribotun camlarını patlattı

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı.

Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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"CAMLAR BASINCA DAYANAMADI"

Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı.

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Almanya'da fırtına alarmı: Dev dalgalar feribotun camını böyle kırdı
Almanya, fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Ülkede gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok eyalette tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı. Hamburg'ta dev dalganın yolcu taşıyan feribotun camlarını kırdığı anlar kameraya böyle yansıdı.

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