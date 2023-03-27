Almanya'da hayat durdu: Son 30 yılın en büyük krizi

Almanya'da ulaşım sektöründeki yüz binlerce kamu çalışanın grevi başladı. Grevden şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği de etkileniyor.

Uçuşlar iptal edildi

Frankfurt ve Münih'teki en işlek merkezler de dahil olmak üzere ülke genelindeki büyük havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi. Ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, Pazartesi günü yapılması planlanan tüm uzun mesafe trenlerini ve bölgesel seferlerin çoğunu iptal etti. Verdi ve EVG sendikaları, kamu sektöründe çalışan 350 bin çalışana iş bırakma çağrısı yaptı. İş bırakma eyleminin yanı sıra bugün Almanya genelinde 50 kentte sendikaların organize ettiği protesto gösterilerinin de yapılması planlanıyor.

Çok sayıda sefer yapılamıyor

Alman Demiryolları, sendikanın çağrısıyla yapılan grev nedeniyle şehir içi ve şehirler arası çok sayıda seferin iptal edildiğini açıkladı.

Almanya'nın yedi eyaletinde şehir içi otobüs, tren ve metro seferleri de yapılmıyor. Greve Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesi de katılıyor. Bazı tünellerin kapatılacağı açıklandığı için sürücülere alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi.

Başkent Berlin hariç Almanya genelinde birçok havalimanı grevlerden etkileniyor. Bunun yanı sıra limanlarda da gemi trafiği durdu.

Sendikaların baskısı arttı

Sendikalar grevle Federal Hükümet ve yerel yönetimlerle yapılan toplu iş sözleşmesinin üçüncü tur görüşmelerinde baskıyı artırmayı planlıyor. EVG Sendikası'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, Almanya genelinde 350 yerde en az 30 bin kişi iş bıraktı. EVG Sendikası yetkilisi Kristian Loroch, "Bugün grevdeyiz çünkü çalışanlar mali açıdan zor durumda olmalarına rağmen üzerinde ciddi pazarlık yapabileceğimiz bir teklif yapılmış değil" dedi.







