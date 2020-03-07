Almanya'da hükümete çağrı: Yunanistan'dan göçmenleri al

Almanya'daki pek çok çocuk ve insan hakları kuruluşu, federal hükümeti Yunanistan'dan göçmen almaya çağırdı. Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Heinz Hilgers, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den çocuk yaştaki sığınmacıların ve çocuklu ailelerin alınmasına karşı gösterdiği direnişten vazgeçmesini talep etti.

DW'de yer alan habere göre, Alman Çocuk Koruma Birliği'nin Başkanı Hilgers, sadece Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 7 bin çocuğun bulunduğunu, oradaki koşulların "Avrupa için bir utanç" olduğunu söyledi. Alman Çocuk Koruma Birliği, kamplardaki çocukların artık zamanı olmadığını hatırlattı.

Alman mülteci kuruluşu Pro Asyl de yaptığı açıklamada, "Moria cehenneminden kurtarılabilen her çocuk için çok seviniyoruz. Ancak iş, kamplarda yalnız başına kalan çocukların durumuna çözüm aramakla bitmiyor. Biz Pro Asyl olarak Yunan adalarındaki kadınların, çocukların ve travmaya uğramış 35 bin sığınmacının, Avrupa'nın üstleneceği sorumlulukla kurtarılmasını talep ediyoruz" deniyor ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler harekete geçmeye çağrılıyor.

Almanya öncü rolü üstlenmeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Almanya Hukuk Bölümü Başkanı Roland Bank da pek çok kuruluşun yaptığı mülteci alımına ilişkin çağrıların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bank, ayrıca içinde bulunulan kritik dönemde ise Almanya'nın öncü rolü üstlenmesi gerektiğini ve belli sayıda sığınmacıyı kabul edebileceğini belirtti.

Alman hükümeti ise Yunanistan'dan sığınmacı alınması konusunda çekimser davranıyor ve Avrupa çapında bir çözüm için ısrar ediyor. Almanya, 2015'te olduğu gibi sığınmacılara kapıları açması halinde daha çok göçmenin Almanya'ya gelmek için Avrupa'ya doğru yola çıkacağında ısrar ediyor.

FOTOĞRAF 10 Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi. Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi. Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Yunan askerleri önce dövdü sonra yarı çıplak geri gönderdi Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi.

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140 belediye mülteci almak için hazır

Almanya'da uzun süredir pek çok kent ve yerel yönetim, Yunanistan'dan mülteci alınması için federal hükümete çağrı yapıp izin vermesini talep diyor. Yunanistan'dan mülteci alımı federal hükümetin sorumluluğuna giriyor.

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Almanya'da aralarında Köln, Düsseldorf, Hannover, Potsdam gibi irili ufaklı 140 belediye, mülteci alınması için başvuruda bulunmuş, ayrıca pek çok kentte "Bizde yer var" sloganıyla sığınmacı alımı için gösteriler düzenlenmişti.

Federal hükümet mülteci alımı konusunda çekimser davranırken, Yeşiller partisinin hazırlattığı bir bilirkişi raporuna göre Almanya'da eyaletler, federal hükümetin onayı olmadan da Yunanistan'dan mülteci alabilir. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, eyaletlerin federal hükümetin onayı olmadan, insani gerekçelere dayanarak zor durumda olan ve özellikle korunmaya muhtaç, çocuklar, çocuklu anneler ve yalnız sığınmacılar gibi kişileri alması konusunda hem Almanya Federal Anayasası hem de mevcut diğer kanunlar, eyalet hükümetlerine hareket serbestisi ve takdir yetkisi tanıyor.

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