Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMI SONRASI BASKIYA UĞRADI
Paylaşımı üzerine Erdil'e, partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından baskı yapıldı ve istifası istendi. Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.
"KENDİSİYLE KONUŞTUK GÖREVİNİ BIRAKTI"
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı, Ayten Erdil’in paylaşımını Twitter'dan eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.
Ein Posting eines Landesvorstandsmitglieds zu diesen Angriffen auf #Jerusalem gibt nicht die Meinung der @cduberlin wieder. Wir distanzieren uns ausdrücklich davon und haben bereits mit ihr gesprochen. Sie legt mit sofortiger Wirkung ihren Sitz im Landesvorstand nieder. (2/3)
Ein Posting eines Landesvorstandsmitglieds zu diesen Angriffen auf #Jerusalem gibt nicht die Meinung der @cduberlin wieder. Wir distanzieren uns ausdrücklich davon und haben bereits mit ihr gesprochen. Sie legt mit sofortiger Wirkung ihren Sitz im Landesvorstand nieder. (2/3)— CDU Berlin (@cduberlin) May 11, 2021