Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar

İsrail terörü Berlin'de protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı. Kalabalık 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, üzerinde 'Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun' , 'Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?' ve 'Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor' yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.