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Dünya Almanyada ifade özgürlüğü İsraili eleştirinceye kadar
AVRUPA

Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" mesajı attığı için görevinden istifa ettirildi.

Haber Merkezi AA
Almanya’da ifade özgürlüğü İsrail’i eleştirinceye kadar
Ayten Erdil

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Ayten Erdil, Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak değerlendirdi ve "Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SONRASI BASKIYA UĞRADI

Paylaşımı üzerine Erdil'e, partisinden ve sosyal medya kullanıcılarından baskı yapıldı ve istifası istendi. Ayten Erdil'in söz konusu paylaşımını sildiği ve telefonlarını kapatarak kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

"KENDİSİYLE KONUŞTUK GÖREVİNİ BIRAKTI"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Berlin Teşkilatı, Ayten Erdil’in paylaşımını Twitter'dan eleştirerek, "Bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz, CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk, yönetim kurulundaki görevini bıraktı" açıklamasını yaptı.

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