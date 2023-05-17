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Dünya

Almanya'da ilginç protesto: Meclis bahçesinde ineklerini otlattılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevre örgütü Greenpeace ve Kırsal Tarım İçin Çalışma Grubu (AbL), Federal Meclis binasının önündeki çimenlik alana inek sürüsü getirerek ineklerin ahırlarda tutulmasını protesto etti.

15:12 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Berlin'de Meclis bahçesinde inek otlattılar.

Berlin'de Meclis bahçesinde inek otlattılar.

Göstericiler “İnekler merada” yazılı pankart açarak çevresi barikatlarla kapatılan meclisin önündeki çimenlik alana inek sürüsünü otlamaya bıraktı. Greenpeace’in kampanya sözcüsü Lasse van Aken yaptığı açıklamada; Berlin’in ortasında inekleri çimenlik alana salmanın garip gelebileceğini belirterek “Ancak ineğin doğal yaşam alanı meradır. Ne yazık ki Almanya’daki ineklerin çoğu yılın yüzde 70’inde ahırda kalıyor. İneğin meraya ait olduğuna dikkati çekmek istiyoruz” dedi.

'Uygun bir destek programı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz'

Aken, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’den, ineklerin merada otlatılması için ülke çapında destek programı başlatmasını isteyerek “Bu, iklim, biyoçeşitlilik ve inekler için iyi ama maliyeti yüksek. İşte bu nedenle çiftçilerin bunu karşılayabilmesi için hedefe uygun bir destek programı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Schleswig Holstein eyaletinde çiftçilik yapan Matthias Stührwoldt da “Olağanüstü bir eylem. Benim inekler yaklaşık 4 haftadan beri merada ve sadece sağmak için içeriye (ahıra) alıyorum. Bunun ihmal edilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Meradaki inek herkes için iyidir. Bu eylemi duyduğumda ‘Oraya gitmem lazım’ dedim. Federal Meclis (Reichstag) binasının önündeki çimenlik alanda inekler, olağanüstü bir resim” değerlendirmesinde bulundu.



#Almanya
#berlin
#Schleswig Holstein
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