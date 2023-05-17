Almanya'da ilginç protesto: Meclis bahçesinde ineklerini otlattılar

Aken, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’den, ineklerin merada otlatılması için ülke çapında destek programı başlatmasını isteyerek “Bu, iklim, biyoçeşitlilik ve inekler için iyi ama maliyeti yüksek. İşte bu nedenle çiftçilerin bunu karşılayabilmesi için hedefe uygun bir destek programı oluşturulması çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Schleswig Holstein eyaletinde çiftçilik yapan Matthias Stührwoldt da “Olağanüstü bir eylem. Benim inekler yaklaşık 4 haftadan beri merada ve sadece sağmak için içeriye (ahıra) alıyorum. Bunun ihmal edilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Meradaki inek herkes için iyidir. Bu eylemi duyduğumda ‘Oraya gitmem lazım’ dedim. Federal Meclis (Reichstag) binasının önündeki çimenlik alanda inekler, olağanüstü bir resim” değerlendirmesinde bulundu.