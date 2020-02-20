Dünya Almanyada ırkçı katliam Aralarında 5 Türk vatandaşının bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Almanya'da ırkçı katliam: Aralarında 5 Türk vatandaşının bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği ileri sürülürken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıların ardından polisin bir eve baskın düzenlediği ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Alman basını, saldırının arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer İHA
Olay yerine inceleme ekipleri ulaştı.
Olay yerine inceleme ekipleri ulaştı.

Almanya’da yerel saat ile 22.00 sıralarında

Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı.

Saldırının düzenlendiği bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

İki saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi’ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu.

Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti
OYNAT
Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Saldırının düzenlendiği bölgeye inceleme ekipleri ulaştı.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, "Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" ifadelerini kullandı.

'Terörist saldırı' şüphesiyle soruşturuluyor

Almanya’da 9 kişiyi öldüren saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

Almaya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı düzenlendi
FOTOĞRAF 23
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Saldırı sonucu ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edilirken polis, saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
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Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.
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Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi.
Title
Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
Title
Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu.
Title
Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Title
Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim ifadelerini kullandı.
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Silahlı saldırgan evinde ölü bulundu
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Silahlı saldırıların faili olduğu şüphesiyle düzenlenen baskında evinde ölü bulunan saldırganın Alman olduğu, av silahı ruhsatına sahip olduğu ve arabasında mermi, mühimmat, silah kabı bulunduğu ifade edildi.
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Polis, baskında şüphelinin yanı sıra kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
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Öte yandan Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kenti, Frankfurt'a 20 kilometre uzaklıkta ve 98 bin nüfusa sahip.
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Öte yandan Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kenti, Frankfurt'a 20 kilometre uzaklıkta ve 98 bin nüfusa sahip.
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Almaya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı düzenlendi
Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait nargile kafeye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 11'a yükselirken, en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı saldırgan evinde ölü bulundu

Silahlı saldırıların faili olduğu şüphesiyle düzenlenen baskında evinde ölü bulunan saldırganın Alman olduğu, av silahı ruhsatına sahip olduğu ve arabasında mermi, mühimmat, silah kabı bulunduğu ifade edildi.

Saldırıda boş kovanlar inceleme ekipleri tarafından tespit edildi.

Polis, baskında şüphelinin yanı sıra kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Saldırının ardından boş kovanlar tespit edildi.
Öte yandan Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kenti, Frankfurt’a 20 kilometre uzaklıkta ve 98 bin nüfusa sahip.

Merkel, programını iptal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal etti.

  • Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum'' ifadesini kullandı.

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