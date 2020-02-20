Almanya'da ırkçı katliam: Aralarında 5 Türk vatandaşının bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti
Almanya’nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği ileri sürülürken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıların ardından polisin bir eve baskın düzenlediği ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Alman basını, saldırının arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.
Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı.
İki saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi’ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu.
Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, "Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" ifadelerini kullandı.
'Terörist saldırı' şüphesiyle soruşturuluyor
Almanya’da 9 kişiyi öldüren saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.
Silahlı saldırıların faili olduğu şüphesiyle düzenlenen baskında evinde ölü bulunan saldırganın Alman olduğu, av silahı ruhsatına sahip olduğu ve arabasında mermi, mühimmat, silah kabı bulunduğu ifade edildi.
Polis, baskında şüphelinin yanı sıra kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Öte yandan Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kenti, Frankfurt’a 20 kilometre uzaklıkta ve 98 bin nüfusa sahip.
Merkel, programını iptal etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal etti.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.
Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.
REKLAM
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum'' ifadesini kullandı.