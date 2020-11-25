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Dünya Almanyada ırkçılık durdurulamıyor İtfaiye teşkilatındaki çok sayıda personel soruşturma altında
AVRUPA

Almanya’da ırkçılık durdurulamıyor: İtfaiye teşkilatındaki çok sayıda personel soruşturma altında

Almanya’da Bremen itfaiye personelinin, yıllarca özel sohbet gruplarında gamalı haçlar, Hitler fotoğrafları, siyahiler, Türkler, Müslümanlar ve Yahudiler hakkında ırkçı söylemler paylaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Tepki çeken olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Senatörü Ulrich Maurer, “Bu sohbet grubunda gördüğüm resimler ve yorumlar iğrenç, bizim için bir felaket” dedi.

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Almanya
Almanya

Bremen itfaiye teşkilatında yetkililerin ve personellerin yıllarca internet sohbetleri aracılığıyla ırkçı ve aşırı sağcı içerik alışverişinde bulundukları ortaya çıktı.

TRT Deutsch'un haberine göre, itfaiye personelinin ırkçı paylaşımları arasında gamalı haçlar, Hitler fotoğrafları, siyahiler, Türkler, Müslümanlar ve Yahudiler hakkında ırkçı söylemler bulunuyor.

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Yeni bir ırkçılık skandalı olarak nitelendirilen olayın ardından Bremen Yüksek Bölge Mahkemesi özel bir soruşturma başlattı. Bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Senatörü Ulrich Maurer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok açık olmak gerekirse bu sohbet grubunda gördüğüm resimler ve yorumlar iğrenç ve itici. Bizim için bu ortalama bir felaket" dedi.

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1600 üyesi bulunan itfaiye teşkilatının kaç üyesinin ırkçı gruplarda paylaşımlarda bulunduğu açıklanmadı.

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