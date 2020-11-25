Almanya’da ırkçılık durdurulamıyor: İtfaiye teşkilatındaki çok sayıda personel soruşturma altında

Bremen itfaiye teşkilatında yetkililerin ve personellerin yıllarca internet sohbetleri aracılığıyla ırkçı ve aşırı sağcı içerik alışverişinde bulundukları ortaya çıktı.

TRT Deutsch'un haberine göre, itfaiye personelinin ırkçı paylaşımları arasında gamalı haçlar, Hitler fotoğrafları, siyahiler, Türkler, Müslümanlar ve Yahudiler hakkında ırkçı söylemler bulunuyor.

DÜNYA Almanya'da ırkçı katliam: Aralarında 5 Türk vatandaşının bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti

Yeni bir ırkçılık skandalı olarak nitelendirilen olayın ardından Bremen Yüksek Bölge Mahkemesi özel bir soruşturma başlattı. Bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Senatörü Ulrich Maurer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok açık olmak gerekirse bu sohbet grubunda gördüğüm resimler ve yorumlar iğrenç ve itici. Bizim için bu ortalama bir felaket" dedi.

DÜNYA Alman makamları 'ırkçı saldırıların' gerçek boyutunu gizliyor

1600 üyesi bulunan itfaiye teşkilatının kaç üyesinin ırkçı gruplarda paylaşımlarda bulunduğu açıklanmadı.

REKLAM