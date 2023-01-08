Almanya'da kimyasal saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı

Düsseldorf Savcılığından yapılan açıklamada, Castrop Rauxel kentinde yaşayan 32 yaşındaki İranlının, siyanür ve risin gibi kimyasal maddelerden temin ettiği ve muhtemel bir kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin kaldığı adrese sabah saatlerinde çok sayıda polis ve Robert Koch Enstitüsünden (RKI) uzmanların katılımıyla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, İranlı zanlı ile yanındaki diğer kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.

Baskın sırasında kimyasal maddelere karşı özel koruma sağlayan kıyafetler giyen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alman medyası da yabancı bir istihbarat servisinin, Alman güvenlik makamlarını kimyasal saldırı tehlikesi konusunda uyardığını yazdı.

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Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, yaptığı açıklamada, "Polisi gece müdahale etmeye sevk eden ciddi bir ihbar aldık." dedi.

Reul, polisin soruşturmayı "tüm hızıyla" sürdürdüğünü söyledi.

RKI'ya göre, yüksek derecede zehirli olan risin maddesi, savaş silahları listesinde "biyolojik silahlar" altında yer alıyor.

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