Dünya Almanya Polonyanın savaş tazminatı görüşmelerini reddetti
AVRUPA

Almanya Polonya'nın savaş tazminatı görüşmelerini reddetti

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın, Polonya hükümetinin İkinci Dünya Savaşı nedeniyle büyük çaplı tazminatlar için yaptığı son hamleyi, konunun kapandığını belirten bir diplomatik notaya yanıt olarak geri çevirdiği bildirildi.

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Haber Merkezi Reuters
Almanya Polonyanın savaş tazminatı görüşmelerini reddetti
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Polonya'nın konuyla ilgili olarak gönderdiği bir mektuba yanıt verdiğini ve diplomatik yazışmaların içeriği hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Polonya'nın, Almanya'nın neden olduğu İkinci Dünya Savaşı kayıplarını 6,2 trilyon zloti (1,4 trilyon $) olarak tahmin ettiği ve bu miktarı tazminat olarak talep ettiği, ancak Berlin defalarca savaşla ilgili tüm mali iddiaların çözüldüğünü söylediği için bir sonuca varılamadığı açıklandı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, "Özetlemek gerekirse, bu yanıt, Polonya ve Polonyalılara karşı kesinlikle saygısız bir tavrı gösteriyor" dedi.

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